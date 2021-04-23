وزيرة الخارجية: بدأنا الحوار مع تركيا ومصممون على انسحابها من ليبيا (آكي)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 07:37 مساء
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. (الإنترنت)

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء محمد المنقوش، إن الحكومة بدأت حوارا مع تركيا «لكننا مصممون على انسحابها من البلاد».

وتابعت المنقوش، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، قصر (مونتي تشيتوريو) في روما، اليوم الجمعة، أن «حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا»، وقد «لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات».

واستدركت المنقوش: «لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، بحسب وكالة آكي.

وأوضحت الوزيرة أن «الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية».

وخلصت الوزيرة الموجودة في روما، منذ أمس، إلى القول: «نحن نعلم أنها ليست مسألة يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه».

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