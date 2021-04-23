إزالة اللوحات الإعلانية بشوارع طبرق لـ«عدم الحصول على التراخيص»

إزالة اللوحات الإعلانية بشوارع طبرق لـ«عدم الحصول على التراخيص», 23 أبريل 2021. (الإنترنت)

أزالت شعبة الدعاية والإعلان التابعة لجهاز الحرس البلدي طبرق، جميع اللوحات الإعلانية بشوارع المدينة بحجة عدم أخذ التراخيص والإذن من البلدية.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق، مصطفى زاكي، اليوم الجمعة، «سنقوم بإزالة جميع اللوحات الإعلانية والدعائية غير المرخص بها داخل بلدية طبرق، بالإضافة إلى التسميات العشوائية للشوارع والأحياء دون أخذ إذن أو موافقة من قبل البلدية».

وأضاف زاكي، أنه على شركات الدعاية والإعلان ومكاتب الدعاية والإعلان والخطاطين، إنهاء إجراءاتهم وعدم كتابة لافتة إلى بعد إحضار ما يثبت ذلك من تراخيص بلدية طبرق، ومن يفعل خلاف هذا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

إزالة اللوحات الإعلانية بشوارع طبرق لـ«عدم الحصول على التراخيص», 23 أبريل 2021. (الإنترنت)

إزالة اللوحات الإعلانية بشوارع طبرق لـ«عدم الحصول على التراخيص», 23 أبريل 2021. (الإنترنت)

إزالة اللوحات الإعلانية بشوارع طبرق لـ«عدم الحصول على التراخيص», 23 أبريل 2021. (الإنترنت)