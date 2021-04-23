مصر وتونس تؤكدان ضرورة «مزيد دعم المسار السلمي» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 02:26 مساء
عثمان الجرندي (يمين) خلال لقاء في تونس مع سامح شكري، 22 أبريل 2021. (الخارجية التونسية)

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ونظيره المصري سامح شكري، ضرورة تقديم «مزيد الدعم للمسار السلمي في الشقيقة ليبيا لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي من نموّ وازدهار في كنف الأمن والاستقرار».

جاء ذلك خلال استقبال الجرندي بمقر الوزارة التونسية نظيره المصري سامح شكري، الذي يزور تونس مبعوثا خاصا محملًا برسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره قيس سعيد، حسب بيان منشور على صفحة الخارجية التونسية بموقع «فيسبوك».

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وتطرق لقاء الجرندي مع شكري إلى مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائية، إضافة إلى القضايا العربية والإقليمية مثل قضية سد النهضة الإثيوبي، وأكد الوزيران ضرورة توحيد جهود البلدين من أجل دفع العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة القضايا العربية الراهنة على غرار المسألة السورية ومواصلة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

والثلاثاء، وقعت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، حسب ما أعلن مجلس الوزراء المصري. وجاء التوقيع خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، إلى العاصمة طرابلس، رفقة عدد من الوزراء المصريين.

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