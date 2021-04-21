المنفي والبرهان يتفقان على التنسيق المستمر بشأن الوضع في تشاد

رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. (بوابة الوسط)

اتفق رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، على «أهمية التواصل والتنسيق المستمر على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد».

وحسب المكتب الإعلامي للمنفي، فقد شدد المنفي والبرهان على «ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حفاظًا على السلم والأمن في المنطقة»، مؤكدين «عزمهم على مواصلة الجهود المشتركة بخصوص القضايا المصيرية».

وحسب بيان المجلس «تبادل الطرفان التهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية تعزيزها»، كما هنأ الرئيس السوداني المنفي «لمناسبة توليه رئاسة المجلس الرئاسي، مؤكدًا دعم السودان للمجلس الرئاسي وحكومته».

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وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش التشادي وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، متأثرًا بجروح أُصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس النيجر محمد بازوم، الأوضاع الحالية في تشاد. وأكد رئيس المجلس الرئاسي وبازوم ضرورة «اضطلاع الاتحاد الأفريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة»، وشددا على ضرورة التنسيق المشترك لإيجاد حل للقضايا المصيرية المشتركة وضمان الاستقرار، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.