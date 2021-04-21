السني: نسعى لعقد جلسة بمجلس الأمن لبحث آلية نزع سلاح المرتزقة قبل مغادرتهم ليبيا

اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني، الأربعاء، مساعي لعقد جلسة في مجلس الأمن بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية؛ لبحث آلية نزع سلاح المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل خروجهم من ليبيا.



وقال في تدوينة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أمر حتمي، لكن من الضروري نزع سلاحهم بآلية تتفق عليها اللجنة العسكرية المشتركة. وأوضح: «خروج المرتزقة بأسلحتهم سيعيد تدوير الصراع في ليبيا وزعزعة أمن الجوار والمنطقة كما يحدث الآن»، وأضاف: «نسعى لعقد جلسة في مجلس الأمن بالخصوص بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية».

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وتستمر الدعوات الدولية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وكان آخرها تأكيد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو يوم السبت الماضي، أن الضغط مع الأميركيين لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا سيكون أمرًا مركزيًّا، كاشفًا إثارة هذه القضية مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي ستكون في روما غدًا الخميس.