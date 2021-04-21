أبوجناح يؤكد أولوية الملف الأمني بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 05:16 مساء
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح في اجتماع مع عدد من عمداء بلديات مدن الجنوب في العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، أولوية الملف الأمني بالجنوب لتأمينه وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة، مشيرًا إلى أهمية «ملف الوقود وتأمين الشاحنات التي تزود المحطات بالوقود لكي يتحصل المواطنون على احتياجاتهم اليومية من الوقود».

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الحكومة مع عدد من عمداء بلديات مدن الجنوب في العاصمة طرابلس بحضور وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام.

واستخدمت خلال الاجتماع شاشة عرض مرئي استعرضت أبرز الاحتياجات التي تحتاجها البلديات بالمدن والمناطق الواقعة داخل نطاق كل منها. وجدد المهندس رمضان أبوجناح خلال الاجتماع تأكيده التزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الخدمات الأساسية والخدمية للمواطنين بكافة المدن والمناطق بالجنوب .

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وناقش عمداء البلديات أبرز العراقيل والمختنقات التي تعوق تقديم البلديات للخدمات الواقعة على عاتقها، بما يلبي احتياجات الأهالي من خدمات معيشية وغيرها من المرافق التي يجب تفعيلها ودعمها في شتى المجالات أسوة بباقي مدن والمناطق.

بدوره، قال أبوجناح إن الحكومة ستعمل لتوفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم الأهالي وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية والبنى التحتية، وهو ما ستعمل الحكومة على توفيره بكافة المدن والمناطق ليست على صعيد جنوب فحسب، بل في ربوع ليبيا عامة.

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح في اجتماع مع عدد من عمداء بلديات مدن الجنوب في العاصمة طرابلس. (الإنترنت)
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