وزير الحكم المحلي يبحث الاستفادة من الخبرات الألمانية

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي خلال استقباله السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، 21 أبريل 2021. (وزارة الحكم المحلي)

ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، صباح الأربعاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الإدارة المحلية.

وبحث الجانبان، خلال لقاء في العاصمة طرابلس الأربعاء، «سبل دعم المشاريع لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن والاستفادة من الخبرات الألمانية في المجالات ذات العلاقة».

وتطرق اللقاء إلى مشاريع التعاون الفني التي قدمتها الحكومة الألمانية في الآونة الأخيرة بهذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية، ودعم اللامركزية، ونقل الاختصاصات، وبناء قدرات المجالس البلدية، وبرامج التنمية المحلية ودعمها لتقديم الخدمات على أكمل وجه لكافة المواطنين.