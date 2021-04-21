منظمة إنسانية: 42 مهاجرا في خطر قبالة ساحل زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 10:46 صباحا
مهاجرون أعيدوا إلى ليبيا بعد محاولتهم استقلال مركب إلى أوروبا، 16 ديسمبر 2020، (لجنة حقوق الإنسان بليبيا)

قالت منظمة إنسانية، اليوم الأربعاء، إن نحو 42 مهاجرًا غير شرعيين يواجهون مخاطر على متن قارب يبحر قبالة ساحل زوارة.

وأوضح مشروع «آلارم فون» الإنساني، إنه تلقى اتصالًا من هؤلاء المهاجرين، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

يُذكر أن المشروع يتبع منظمة «ووتش ذا ميد» غير الحكومية، وأسس في أكتوبر العام 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ بل يوفر رقم هاتف مجانيًّا لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات.

وكتب «آلارم فون»، في تغريدة على «تويتر»، أن المهاجرين يقولون إن محركهم تعطل والبحر في حالة اضطراب، وهم يطلبون مساعدة فورية، مختتمًا: «لقد أبلغنا السلطات المعنية بالأمر، ونطلب منهم التدخل على وجه السرعة».

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