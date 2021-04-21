اجتماع أمني في طبرق لمتابعة الخطة الموضوعة لشهر رمضان

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 21 أبريل 2021, 12:39 صباحا
جانب من الاجتماع الأمني في طبرق, 20 أبريل 2021. (الإنترنت)

عقد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق اللواء ناجي بوعلوية، الثلاثاء، اجتماعا أمنيا موسعا مع كافة الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق، لبحث تعزيز الأمن ومتابعة الإجراءات بمختلف الاجهزة الامنية التي تقوم بتنفيذ الخطة الموضوعة لشهر رمضان المبارك.

عقد الاجتماع بمقر منطقة طبرق العسكرية طبرق بحضور كافة رؤساء الأجهزة الأمنية الظاهرة، والمستترة وبالإضافة إلى رئيس المجلس التسييري طبرق فرج بوالخطابية.

وناقش المجتمعون أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية وللوقوف على تذليل الصعاب بمختلف الخدمات التي يحتاجه المواطن من توفير الغاز والاجراءات المتعلقة بالمصارف وغيرها.

وشدد بوعلوية على تطبيق وتنسيق الخطة الأمنية الموضوعة، للقضاء على كافة الظواهر الهدامة والسلبية بالمدينة .

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