باشاغا: الليبيون يثقون في قضائهم لتحقيق العدالة وضمان نزاهة الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 11:59 مساء
وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، (أرشيفية: داخلية الوفاق)

قال وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، إن الليبيين يضعون ثقتهم في السلطة القضائية لتحقيق العدالة وضمان نزاهة الانتخابات.

جاء ذلك في تعليق باشاغا، على تعيين المستشار الصديق الصور، نائبا عاما، بقرار من مجلس النواب اليوم.

وقال باشاغا، في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «تعيين المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا اليوم من قبل مجلس النواب أمر غاية في الأهمية؛ لتعزيز دور سلطة الادعاء العام والقضاء عمومًا في إنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات العامة».

«النواب» يصوت بالأغلبية على اعتماد الصديق الصور نائبا عاما

وصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأغلبية النواب الحاضرين على اعتماد الصديق الصور نائبًا عامًّا، وعقد جلسة في مدينة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

وأكد باشاغا، أن «للمستشار الصور دورا رائدا في جهود مكافحة الإرهاب وتعقب عناصره ومواجهة مصادر تمويله»، مضيفا أن الصور «قدم تعاونًا إيجابيًا معنا عندما أطلقنا حملة مكافحه الفساد ودعم التدقيق الجنائي الدولي على مصرف ليبيا المركزي».

وتابع «تهانينا للسلطة القضائية ونتمنى أن تدافع دائما على استقلالها، وأن تعمل خلال الفترة المقبلة بحسم وحزم».

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