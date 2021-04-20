اللواء 444 يعلن إخلاء ستة مقرات لمجموعات مسلحة في محيط منطقة طرابلس العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 11:33 مساء
إخلاء مقرات لمجموعات مسلحة في محيط منطقة طرابلس العسكرية, 20 أبريل 2021. (اللواء 444)

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إخلاء ستة مقرّات لمجموعات مسلحة صباح اليوم، في مناطق الفرناج وعين زارة وصلاح الدين وطريق الشّوك وخلة بن عون.

وقال اللواء في بيان اليوم، إن مفارز «اللّواء 444 قتال» تواصل لليوم العاشر على التّوالي عمليّاتها المستمرة في تنفيذ الخِطط الموضوعة لإخلاء مقرّات المجموعات المسلحة، وذلك بتعليمات آمر منطقة طرابلس العسكريّة، اللّواء ركن عبد الباسِط مروان.

والسبت الماضي، نشرت قوات «اللواء 444 قتال»، التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، صورًا تظهر انتشار مفارز اللواء في «مناطق حيوية» في صلاح الدين وطريق الشوك.

وقال «اللواء 444»، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوحدات تمركزت بشكل كثيف في عدد من التقاطعات ضمن خطة منطقة طرابلس العسكرية «لفرض الأمن والاستقرار والمجاهرة بالأمن».

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