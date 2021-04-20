بوالخطابية يحذر محطات غاز الطهي في طبرق من عدم الالتزام بضوابط التوزيع

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 11:07 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أثناء جولته بمستودع الغاز, (الإنترنت)

شدد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، على اللجنة الأمنية المشتركة باتخاذ الإجراءات الصارمة مع محطات توزيع غاز الطهي، من حيث استلام كشف التوزيع من مستودع الغاز، ومتابعة الشحنات من المستودع وحتى توزيعها في المحطات.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، سيتم قفل أي محطة للتوزيع لا تلتزم بالتوزيع على المواطنين، وإحالة اسمها إلى المجلس التسييري، حتى يتم إيقاف حصتها من الغاز وإحالتها إلى المحطات الملتزمة.

وحذر المجلس بشدة من أنه سيلغي التراخيص ويحيل أصحابها للتحقيق إذا ثبت عليها أي تلاعب بحقوق المواطنين.

وأهاب باللجنة الأمنية  توفير أرقام هواتف للإبلاغ عن أي مخالفة من قبل المواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع أندية «دوري السوبر الأوروبي» قد يسفر عن هدم الفكرة
رياضة عالمية
تشيلسي يقود أول مظاهرة جماهيرية ضد دوري السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
المتمردون في تشاد يتعهدون بمواصلة الهجوم بعد وفاة ديبي.. ويرفضون «المجلس العسكري...
دولى
محكمة مدريدية تقضي بمنع «ويفا» و«فيفا» من اتخاذ إجراءات ضد دوري السوبر
رياضة عالمية
غوارديولا يعلق على مشروع الدوري السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
تشاد: الجيش يعد بانتخابات «ديمقراطية» بعد فترة انتقالية
دولى
الخارجية الأميركية: بومبيو وزوجته انتهكا القواعد الأخلاقية عندما كان وزيرا ...
دولى
رد ناري من بيريز على رئيس «يويفا» ورئيس الوزراء البريطاني بسبب دوري السوبر ...
رياضة عالمية
الصيام وعدوى «كورونا».. حقائق ونصائح
طب وصحة
ليبي يدخل لعبة كرة القدم المصغرة إلى زامبيا.. ويؤسس لها اتحادا
رياضة محلية
تشاد: مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد
دولى
ليدز يخطف من ليفربول فرصة حجز مقعد دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ليبي يدخل لعبة كرة القدم المصغرة إلى زامبيا.. ويؤسس لها اتحادا