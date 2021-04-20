إحالة مرتبات مارس وأبريل لموظفي القطاعات العامة في بني وليد إلى المصارف

مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أحالت مراقبة الخدمات المالية في بني وليد، كافة مرتبات الموظفين العاملين بالقطاعات العامة في البلدية لشهري مارس وأبريل إلى كافة المصارف العاملة في البلدية.

وذكرت المراقبة، في بيان أمس الإثنين، أن من بين هذه القطاعات: الخدمات المالية والصحة والمواصلات والزراعة والصناعات والجمارك والزراعة والأمن العام والمعاهد الفنية المتوسطة ومكتب العمل والتأهيل والسجل المدني وجامعة بني وليد وشركة الكهرباء ومكتب الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت مراقبة الخدمات المالية أنه سوف يتم صرف مرتبات بقية القطاعات العامة تباعًا حسب الإحالة إليها. مطالبة كافة المصارف بضرورة سرعة إدراج المرتبات بحسابات الموظفين من أجل تخفيف العبء على المواطن في شهر رمضان.