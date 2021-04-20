الدبيبة: اتفاقات التعاون تأذن بمرحلة جديدة من الشراكة مع مصر ونحتاج لتعزيز العمل الدبلوماسي

جلسة المباحثات بين الحكومتين الليبية والمصرية في طرابلس، الثلاثاء 20 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أن توقيع اتفاقات التعاون بين مصر وليبيا «ستأذن ببدء مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين»، مشددًا على أنه «وإلى جانب هذه الاتفاقات نحتاج إلى تعزيز العمل الدبلوماسي بين البلدين من خلال إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، وإعادة الرحلات المباشرة بين المطارات الليبية والقاهرة؛ لكي يتمكن الطلاب ورجال الأعمال وجميع المواطنين من البلدين من التنقل بسهولة ويسر».

جاء ذلك في بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عقب جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس برئاسة رئيسي وزراء البلدين مصطفى مدبولي وعبدالحميد الدبيبة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين من مصر وليبيا.

السيسي يؤكد دعم مصر لليبيا في كافة المجالات

وقال مجلس الوزراء المصري، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مدبولي أعرب في بداية المباحثات، عن سعادته والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، عن تواجدهم اليوم على أرض ليبيا الشقيقة، كما نقل تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتمنياته للأشقاء في ليبيا؛ حكومة وشعبًا بالتوفيق في هذه الفترة الفارقة من تاريخ ليبيا الشقيقة.

وأضاف مدبولي أنه «نقل رسالة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تؤكد فحواها دعم مصر؛ قيادة وحكومة وشعبًا، للدولة الليبية خلال هذه المرحلة المهمة، وحرصها على دعم ومساندة كافة المؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضي الليبية بالكامل وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي».

وأكد مدبولي حرصه وعدد كبير من الوزراء من أعضاء الحكومة المصرية على التواجد اليوم على أرض ليبيا؛ لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، مهنئًا الدبيبة على نجاح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والحصول على ثقة البرلمان الليبي.

وأشار مدبولي إلى أن زيارة اليوم «تُعد هي أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ فترة طويلة»، مؤكدًا أنها تأتي للتعبير عن دعمنا الكامل للأشقاء في ليبيا.

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وتوجه مدبولي في كلمته خلال المباحثات بالشكر إلى الدبيبة على تصريحاته الداعمة لملف المياه والأمن القومي المصري، وتأكيده حرص ليبيا على دعم مصر بالكامل في هذا الملف المهم، وهو ما يعكس عمق الروابط والعلاقات بين الشعبين.

وتابع: «الحقيقة أن مصر أيضًا كانت داعمة للشعب الليبي طوال السنوات الماضية؛ وذلك من أجل تسوية الأزمة الليبية، وقمنا بجهود كبيرة من أجل تحقيق المصالحة بين الأشقاء الليبيين؛ سواء من خلال إعلان القاهرة الذي تم في يونيو 2020، وكذلك دعم خارطة الطريق التي وُضعت للفترة الانتقالية، إلى جانب استضافة اللجنة العسكرية المشتركة بمدينة الغردقة في سبتمبر 2020، حتى تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020».

رسالة مصرية واضحة لدعم ليبيا

كما أكد مدبولي أن تواجده الآن في ليبيا كرئيس للحكومة المصرية على رأس وفد كبير من أعضاء هذه الحكومة إنما هو لإعطاء رسالة واضحة على دعم ليبيا ودعم حكومة الوحدة الوطنية في سبيل نجاحها في إتمام مهامها التاريخية تجاه الوضع في ليبيا، مشيرًا إلى دعم مصر حكومة الوحدة الوطنية في مسار تحقيق الإصلاح والتقدم والنماء خلال الفترة المقبلة.

كما أكد رئيس الوزراء المصري أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا»، مشيرًا إلى اصطحابه «الوزراء المعنيين بملفات مشروعات البنية الأساسية، التي من بينها الطاقة والكهرباء، والبترول، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والتجارة والصناعة، إلى جانب الصحة، وذلك في إطار حرصنا على دعم ما يتطلبه قطاع الصحة في ليبيا».

كما أكد مدبولي حرص مصر «على دعم مجال التنمية البشرية أيضًا ولذلك فكان الحرص على اصطحاب وزير التربية والتعليم في الوفد المصري، إضافة إلى تفعيل مجالات التعاون بين البلدين من خلال تواجد وزيرة التعاون الدولي، فضلًا عن تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا من خلال تواجد وزير القوى العاملة، كما حرصنا على تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات من خلال انضمام رئيس هيئة الاستثمار للوفد؛ لمناقشة كافة ملفات الاستثمار مع الجانب الليبي خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الملفات المشتركة».

مدبولي يوضح الهدف من توقيع مذكرات التفاهم بين مصر وليبيا

ووقع الجانبان، خلال جلسة المباحثات الموسعة، على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، وأكد مدبولي أن الهدف الأهم هو وضع خطة زمنية وتنفيذية واضحة لمذكرات التفاهم الموقعة لترجمتها على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة»، داعيًا الدبيبة إلى زيارة مصر بصحبة أعضاء الحكومة الليبية لوضع الخطوات التنفيذية لكل مذكرات التفاهم والمشروعات التي تتم مناقشتها أثناء الزيارة.

وأعرب رئيس الوزراء المصري عن تشرفه باستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في القاهرة خلال الزيارة التي أجراها قبل اكتمال تشكيل الحكومة الليبية والحصول على ثقة مجلس النواب، معتبرًا أنها «مثلت رسالة دعم من مصر بكافة مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية وتوحيد ليبيا خلال المرحلة المقبلة».

مدبولي يوجه باستقبال رحلات الطيران القادمة من ليبيا في مطار القاهرة

وأعرب مدبولي في هذا الصدد عن «انفتاح الجانب المصري على كافة مقترحات تعزيز التعاون، لاسيما تلك المتعلقة بتدشين خط ملاحي بين الموانئ المصرية والليبية»، مشيرًا إلى أنه «وجه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف».

مدبولي يؤكد استعداد القاهرة لإنشاء جامعة ومستشفى مصريين في ليبيا

وجدد مدبولي التأكيد على أن «مصر حريصة على نقل التجربة المصرية في مجال التعليم، وإعادة فتح المدرسة المصرية في ليبيا»، معربًا «عن ترحيب الدولة المصرية أيضًا بإنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن التي يختارها الجانب الليبي، فضلًا عن المساعدة في إنشاء مستشفى مصري في طرابلس أو أي مكان يختاره الجانب الليبي، هذا بالإضافة إلي إيفاد قوافل طبية في التخصصات التي يحددها الجانب الليبي»، مؤكدًا أن «مصر حريصة كل الحرص على إعادة الروابط التاريخية والعميقة بين الشعبين خلال الفترة المقبلة».

حكومة الوحدة الوطنية ستستعيد مكانة ليبيا الإقليمية والدولية

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته «تعمل خلال هذه المرحلة على إعادة ليبيا إلى مرحلة الاستقرار، التي ستستعيد بها مكانتها الإقليمية والدولية، وستنتهي بإجراء انتخابات وطنية نزيهة تتميز بالشفافية التامة، تبدأ معها مرحلة تنمية حقيقية»، مشيرًا إلى أن أحد أهم الإيجابيات التي أتت مع تشكيل حكومته «هو أن ليبيا بدأت في استعادة علاقاتها الطبيعية مع الدول الشقيقة والصديقة».

وأضاف قائلًا: «إننا ندرك يقينًا أن انتهاء حالة الانقسام والنزاع في ليبيا سيسهم بشكل كبير في استقرار المحيط العربي والأفريقي، وفي هذا الصدد نُثمن، بشكل كبير، الدور المصري في تعزيز ودعم الحوار السياسي، وإيجاد حل شامل للأزمة الليبية، ونتطلع إلى أن تستمر مصر في دورها الحالي مع باقي دول المنطقة؛ للمساعدة على تحقيق استقرار ليبيا وأمنها، في الحاضر والمستقبل؛ لأن هذا يوفر مجالات واسعة للتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، في إطار دورنا في إرساء وتعزيز قواعد العمل المشترك البناء الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين».