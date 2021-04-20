مدبولي من طرابلس: هدفنا وضع خطط زمنية لتنفيذ مذكرات التفاهم التي ستوقع بين مصر وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 05:55 مساء

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن «هدفنا وضع خطط زمنية لتنفيذ مذكرات التفاهم، التي يتم التوقيع عليها مع الجانب الليبي»، داعيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى زيارة مصر على رأس وفد من الحكومة الليبية لوضع كافة الخطط اللازمة لتنفيذ مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها بين الجانبين وتفعيلها.

ونقل مدبولي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مساء اليوم الثلاثاء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لليبيا، مؤكدًا دعم مصر وشعبها لليبيا، وأن وجوده في ليبيا رسالة تأكيد على دعم مصر.

وأضاف أن مصر حريصة على دعم المشروعات التنموية في كل بقاع ليبيا في كافة القطاعات، مؤكدا أن مصر لا تتأخر عن أي طلبات من الجانب الليبي، وفق ما نقلته بوابة الأهرام المصرية.

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