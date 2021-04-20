«مكافحة الأمراض»: 625 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 حالة وفاة

قسم العزل في مركز طبرق الطبي، 22 مارس 2021، (اللجنة الطبية طبرق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 625 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 694 مصابا، في حين توفي 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 2672 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 688 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 720 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 177 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 114 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 57 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 150 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 211 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 57 عينة.

وتسلم المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 35 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 14 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو خمس عينات، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينة واحدة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 24 عينة، ومختبر مركز سبها الطبي 24 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 201 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 96 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس أربع عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 173 ألفا و89 حالة، منها 11 ألفا و818 نشطة، و158 ألفا و352 متعافى، و2919 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.