أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في غالبية مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 10:57 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل غالبية مناطق الشمال اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكاثر السحب على بعض مناطق الوسط والجنوب الغربي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتميل للارتفاع خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الجفرة وأقصى الجنوب الغربي، والرياح شرقية فجنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على هون.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط مساء الغد مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

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