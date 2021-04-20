عون يبحث مع سفيرة فرنسا التعاون في مجالات البحث العلمي بقطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 10:27 صباحا
وزير النفط محمد عون وسفيرة فرنسا، 19 أبريل 2021، (حساب السفارة على تويتر)

بحث وزير النفط والغاز، المهندس محمد عون، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، تعزيز التكامل في مجالات البحث العلمي بين معهد النفط الليبي ومراكز بحوث النفط الفرنسية.

جاء ذلك في اجتماع أمس الإثنين، ناقش عدة مواضيع أخرى، منها نشاطات بعض الشركات الفرنسية في ليبيا، حسب بيان على صفحة أخبار الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الأحد الماضي، التقت السفيرة الفرنسية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حيث تناولا الإعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة المقبلة بين المؤسسة وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي؛ لتوسيع آفاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية؛ لزيادة معدلات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني.

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