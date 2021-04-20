استئناف العمل بمنظومة «الجوازات» في سرت بعد توقف نحو عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 09:29 صباحا
مقر بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

استأنفت منظومة التصوير بفرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في سرت عملها بعد توقف نحو عامين لأسباب فنية.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، إن فرع المصلحة قام بتصوير 150 مواطنا ومواطنة بالمنظومة أمس الإثنين؛ لاستخراج مستند السفر الإلكتروني الجديد؛ ووفقا للإجراءات المتبعة، حسب بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح الأميل أن قسم التصوير بفرع المصلحة استقبل آلاف الملفات من المواطنين المتقدمين، وجارٍ تصنيفهم وتوزيعهم فى جداول بشكل يومي.

وأشار إلى أن العمل جارٍ أيضا لاستخراج البطاقات الشخصية للشباب، وإجراءات الإقامة للأجانب، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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