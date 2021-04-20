بوقادوم: زيارة العمل إلى ليبيا شكلت فرصة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 12:30 صباحا
وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادم. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، صباح اليوم الاثنين، إن «زيارة العمل إلى الجارة ليبيا شكلت فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية وتأكيد دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف وتحضير المحطات الهامة المقبلة».

كما أكد بوقادوم الذي زار العاصمة طرابلس على رأس وفد جزائري رفيع المستوى أمس الاثنين، عبر حسابه على موقع «تويتر» أن «أمن ليبيا واستقرارها يظل هدفنا الوحيد، يسرنا ما يسرها ويسوؤنا ما يسوؤها».

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والتقى بوقادوم رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري كمال بلجود والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي نورالدين مقري، كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبداللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وتركزت مباحثات الوفد الجزائري على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا والجزائر.

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