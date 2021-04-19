مجلس النواب يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021

جلسة سابقة لمجلس النواب في طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ مجلس النواب، مساء اليوم الأحد، مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021، بحسب ما أعلنته الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريح نشره موقع المجلس على الإنترنت.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجلس لن يعتمد الميزانية خلال جلسة الليلة، متوقعا حضور عدد من النواب من طرابلس على متن طائرة لحضور الجلسة.

وأكد النائب المبروك الخطابي في تصريح إلى قناة «ليبيا الأحرار» أن حجم الميزانية البالغ 96 مليار دينار المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية «كبير»، موضحا أنها موجهة لثلاثة مجالات هي الإعداد لانتخابات 24 ديسمبر وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية.

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وأضاف عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، أن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة».

ورأى سعيد في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، أن تمرير الميزانية في مجلس النواب كما هي «مشكلة، وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر»، مشيرًا إلى أن «بنودًا عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها».