أبوبكر سعيد: 95.79 مليار دينار إجمالي نفقات مشروع الميزانية أمام «النواب»

جانب من حضور جلسة مجلس النواب في سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة مارس الماضي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، إن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة».

وفي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر النائب عن ترهونة عن «اعتقاده أن تمريرها (الميزانية) في مجلس النواب كما هي مشكلة، وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر»، مشيرًا إلى أن «بنودًا عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها».

ويعقد مجلس النواب جلسته المغلقة، مساء اليوم الإثنين، بمدينة طبرق لمناقشة الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، حيث يتم عرض تقرير لجنة المالية خلال جلسة المجلس، ومن ثم النظر في إمكانية تعديل أو رفض أو قبول الميزانية

وحسب صورة ضوئية لجدول نشره النائب أبوبكر سعيد على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» لاستخدامات الميزانية في المشروع المعروض على مجلس النواب، فإن نفقات المرتبات وما في حكمها بلغ 33 مليارًا و332 مليونًا و606 آلاف و300 دينار.

نفقات التسيير والتشغيل في مشروع الميزانية

أما نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل في مشروع الميزانية، فقد بلغت 12 مليارًا و5 ملايين و91 ألف دينار. أما نفقات مشروعات وبرامج التنمية فقد بلغت 22 مليارًا و350 مليون دينار، ونفقات الدعم 23 مليارًا و110 ملايين، ونفقات الطوارئ 5 مليارات. ونوه النائب عن ترهونة إلى أن «إقرار الميزانية يجب أن يتم وفي أقرب وقت، وتمريرها يتطلب تعديل بعض مواد القانون التي تتعارض مع القانون المالي للدولة أو تتداخل نصوصها مع اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية».

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ولفت إلى «أهمية تخفيض قيمة بعض أبواب الميزانية وتقييد الإنفاق المالي بشروط محددة، مع إعطاء أولوية قصوى للاحتياجات الضرورية والمستعجلة، وما يخدم تسيير المرحلة المتبقية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية هذا العام، ديسمبر 2021»، مشيرًا إلى «التقدم بمقترح يدعمه عدد كبير من النواب لعقد الجلسة المقبلة في مدينة طرابلس».