الزناتي يتخذ عددا من القرارات لرفع أداء إدارات وزارة الصحة والعاملين بها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 10:06 مساء
الزناتي خلال اجتماعه مع مديري الإدارات بوزارة الصحة. الإثنين 19 أبريل 2021. (وزارة الصحة)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، إن الوزير علي الزناتي اتخذ «عديد القرارات التي ستسهم في الرفع من أداء إدارات وزارة الصحة والعاملين بها من أجل تطوير الخدمات الصحية للمواطنين».

وجاء إعلان هذه الخطوة عقب اجتماع الزناتي الثاني مع مديري الإدارات بوزارة الصحة لتقييم أداء الوزارة بعد مرور 30 يومًا من توليه مهمة الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماع جاء تحت شعار «30 يومًا مرت، ما الذي حققناه؟ وما الصعوبات التي واجهتنا؟»، حيث ناقش المجتمعون مع الوزير «مجمل الأعمال التي تمت، ونسبة إنجاز الإدارات لأعمالها، ومدى الصعوبات التي واجهتهم والحلول التي اتُخذت لضمان سير العمل، والخطوات والمشاريع المقبلة».

وناقش الاجتماع موضوعات القوافل الطبية وسرعة تجهيزها، والمنظمات الدولية وضرورة التزامها واحترامها للقنوات الشرعية للدولة، والمشاريع المتوقفة وإمكانية استكمالها، والأكسجين ونسبة توافره في كل مناطق ليبيا، والمشاكل التي تواجه تزويد مراكز العزل وطرق حلحلتها، والنفايات الطبية وطرق التخلص منها، وأدوية الأورام والكلى ومضادات السموم وكذلك الأدوية العامة، وآلية التفتيش والمتابعة ومدى متابعة الوزارة لدورها في البحث والتقصي عن أي تقصير قد يحدث أو حدث».

ولم توضح وزارة الصحة ماهية القرارات التي جرى اتخاذها عقب الاجتماع من أجل رفع أداء عمل الإدارات التابعة للوزارة.

اجتماع الزناتي مع مديري الإدارات بوزارة الصحة. الاثنين 19 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
اجتماع الزناتي مع مديري الإدارات بوزارة الصحة. الاثنين 19 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
اجتماع الزناتي مع مديري الإدارات بوزارة الصحة. الاثنين 19 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
اجتماع الزناتي مع مديري الإدارات بوزارة الصحة. الاثنين 19 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
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