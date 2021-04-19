أبوخزام يدعو القطاعات الحكومية بتاورغاء إلى سرعة التجهيز لاستقبال النازحين العائدين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 09:28 مساء
لقاء أبوخزام مع عدد من نازحي تاورغاء بالأكاديمية البحرية بجنزور. (حكومة الوحدة الوطنية)

دعا وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان, أحمد أبوخزام، القطاعات الحكومية بالمجلس المحلي تاورغاء إلى «سرعة تجهيز واستقبال الأسر العائدة لتاورغاء بشكل سريع، ويوفر سبل الحياة الكريمة لهم»، وفق ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت دعوة أبوخزام خلال زيارته إلى مقر الأكاديمية البحرية بجنزور ولقائه عددًا من الأسر النازحة هناك.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن أبوخزام ناقش مع إدارة الأكاديمية البحرية «برنامج إخلاء مبيت الطلبة من نازحي تاورغاء في أقرب فرصة»، كما استمع إلى احتياجات المواطنين النازحين من أهالي تاورغاء أثناء عودتهم إلى منطقتهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد أبوخزام أن وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان «تدعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين وحقهم في اختيار مكان إقامتهم المقبلة».

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية أن فريقًا من وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان «سيتابع آلية عودة نازحي تاورغاء المتفق عليها إلى مدينتهم».

لقاء أبوخزام مع عدد من نازحي تاورغاء بالأكاديمية البحرية بجنزور. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء أبوخزام مع عدد من نازحي تاورغاء بالأكاديمية البحرية بجنزور. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء أبوخزام مع مسؤولي الأكاديمية البحرية بجنزور. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء أبوخزام مع عدد من نازحي تاورغاء بالأكاديمية البحرية بجنزور. (حكومة الوحدة الوطنية)
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