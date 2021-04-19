الدبيبة يبحث مع الوفد الجزائري تكثيف التنسيق والتشاور السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 06:21 مساء
الدبيبة ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في مقر ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، 19 أبريل 2021. (فيسبوك)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع وفد جزائري رفيع المستوى، تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ديوان رئاسة الوزراء.

ضم الوفد وزير الخارجية صبري بوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للوثائق و الأمن الخارجي نور الدين مقري، وذلك بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء، على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي «تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية» و«التأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة».

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وخلال لقاء سابق اليوم، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزيرا الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، والداخلية كمال بلجود، والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. كما التقى الوفد الجزائري عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، مساء اليوم في العاصمة طرابلس، وأكد بوقادوم دعم الجزائر لوحدة ليبيا، واستعدادها لتقديم أي دعم قد يساهم في خروجها من محنتها.

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