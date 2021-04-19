المنقوش: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل اتحاد المغرب العربي

وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تستقبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش في العاصمة طرابلس، 19 أبريل 2021. (ال

أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، «عزم الدولة الليبية اغتنام فرصة رئاسة ليبيا لاتحاد المغرب العربي من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل اتحاد المغرب العربي بطريقة إيجابية».

جاء ذلك خلال لقاء مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، الأحد، حيث رحبت بمقترحات الأمين العام، معربة عن استعدادها للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة والدول المغاربية. وأكدت المنقوش أن تفعيل العمل المغاربي المشترك يعتبر من أهم مرتكزات السياسة الخارجية للدولة الليبية، وفق الصفحة الرسمية للبكوش بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جهته، قدم البكوش تهانيه للوزيرة على الثقة التي حصلت عليها الحكومة من مجلس النواب، وتواجدها على رأس إحدى أهم الوزارات السيادية، متمنيًا أن تحقق دولة ليبيا الاستقرار المنشود.

وفي الخامس من أبريل، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الطيب البكوش، أهمية تفعيل الاتحاد بالنسبة لدول المنطقة. وقدم البكوش التهنئة للمنفي على توليه رئاسة المجلس الرئاسي.