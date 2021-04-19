المنقوش: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل اتحاد المغرب العربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 05:00 مساء
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تستقبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش في العاصمة طرابلس، 19 أبريل 2021. (ال

أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، «عزم الدولة الليبية اغتنام فرصة رئاسة ليبيا لاتحاد المغرب العربي من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل اتحاد المغرب العربي بطريقة إيجابية».

جاء ذلك خلال لقاء مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، الأحد، حيث رحبت بمقترحات الأمين العام، معربة عن استعدادها للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة والدول المغاربية. وأكدت المنقوش أن تفعيل العمل المغاربي المشترك يعتبر من أهم مرتكزات السياسة الخارجية للدولة الليبية، وفق الصفحة الرسمية للبكوش بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جهته، قدم البكوش تهانيه للوزيرة على الثقة التي حصلت عليها الحكومة من مجلس النواب، وتواجدها على رأس إحدى أهم الوزارات السيادية، متمنيًا أن تحقق دولة ليبيا الاستقرار المنشود.

وفي الخامس من أبريل، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الطيب البكوش، أهمية تفعيل الاتحاد بالنسبة لدول المنطقة. وقدم البكوش التهنئة للمنفي على توليه رئاسة المجلس الرئاسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 6)
فيديو
المؤدب يتمسك بالهوني في الترجي.. والترهوني وحسن في الأهلي طرابلس بعد جدل المليون...
رياضة محلية
ناس اليوم (الحلقة 6)
فيديو
لمسة وفاء - ساسي كرير (الحلقة 6)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 6)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 6)
فيديو
الغربال (الحلقة 6)
فيديو
يونايتد يحقق فوزه الخامس تواليا ويقلص الفارق مع سيتي إلى 8 نقاط
رياضة عالمية
اقتراح ضريبة الثروات يكتسب زخما على وقع الأزمة العالمية
اقتصاد
الجيش التشادي يدمر رتلا لمتمردين قادمين من ليبيا
دولى
نص قرار مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا
ليبيا
مجلس الأمن يدعو ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احمي بشرتك من التجاعيد في 7 خطوات