سويكر: «النواب» يناقش تقرير لجنة المالية بشأن الميزانية مساء اليوم

جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة دبيبة في 10 مارس 2021. (الإنترنت)

يعقد مجلس النواب جلسته المغلقة، مساء اليوم الإثنين، بمدينة طبرق لمناقشة الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال عضو مجلس النواب سليمان سويكر في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إنه من المقرر عرض تقرير لجنة المالية خلال جلسة المجلس بعد الإفطار، ومن ثم النظر في إمكانية تعديل أو رفض أو قبول الميزانية. وفي وقت سباق، قال مصدر مطلع إلى «بوابة الوسط»، إن جلسة مجلس النواب اليوم لن تشمل اعتماد الميزانية.

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والأسبوع الماضي، أرجع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، تأخر إصدار قانون ميزانية الدولة للعام 2021 إلى تغير الحكومات «فبعد أن أعدتها الحكومة السابقة (الوفاق) بما يتماشى مع عدد وزاراتها وهيئاتها واحتياجاتها، جاءت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وغيرتها بما يتناسب معها».

كما أشار، إلى رصد «عديد الأخطاء والملاحظات» بالميزانية المحالة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الجهات المعنية بمجلس النواب صححت هذه الأخطاء.