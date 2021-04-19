استقرار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

استقرت أسعار صرف سلة العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، عند نفس مستواها أمس الأحد، فيما انخفض الدولار الأميركي بشكل هامشي ليسجل 5.09 دينار، مقابل 5.10 دينار أمس.

واستقر سعر صرف اليورو عند 6.08 دينار، اليوم، وكذلك الجنيه الاسترليني مسجلًا 6.95 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية. وحافظت الليرة التركية على مستواها عند 0.63 دينار، والدينار التونسي 1.86 دينار ليبي.

ويبلغ الفارق بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية 60 قرشًا، إذ حافظت العملة الأميركية على سعرها عند 4.49 دينار في السوق الرسمية، حسب نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن المصرف المركزي.