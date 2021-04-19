أبوجناح يبحث مع بالتمر مشاكل المهجرين وآليات صرف منحة الزوجة والأبناء

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 19 أبريل 2021, 01:15 مساء
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، 19 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس، محمد حسن بالتمر، آليات وسبل حل مشكلة صرف منحة الزوجة والأبناء.

جاء ذلك خلال زيارة أبوجناح مقر المصلحة بطرابلس، اليوم؛ حيث التقى بالتمر، وأثنى على تمكن المصلحة بكل فروعها من الحفاظ على وحدتها خلال فترة الانقسام السياسي، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

وناقش الاجتماع معالجة أي مشاكل قد تعترض الليبيين في الخارج سواء المقيمون أو المهجرون لأسباب استثنائية، والمرتبطة بتسجيل المواليد أو الوفيات وأي إجراءات متعلقة بالسجل المدني.

وجاء في بيان صدر اليوم عن المكتب الإعلامي للحكومة أن رمضان أبوجناح اطلع على آخر مستجدات إجراءات المصلحة «الداعمة لإنجاح موضوع منحة الزوجة والأبناء التي تعهدت حكومة الوحدة الوطنية بحل جميع المشاكل التي تحول دون صرفها».

فيما استعرض بالتمر دور مصلحة الأحوال المدنية في العملية الانتخابية، وعملية التسجيل في السجلات الانتخابية، بالإضافة إلى التشديد على دورها في حماية الهوية الليبية.

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبو جناح، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، 19 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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