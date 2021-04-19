لليوم الثالث.. «الكهرباء» تعلن عدم طرح الأحمال في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 12:49 مساء

أكدت الشركة العامة للكهرباء، عدم طرح أحمال في الجناح الجنوبي والغربي، والجناح الشرقي، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، إنه لا يوجد طرح للأحمال، وهو الأمر الذي تكرر اليومين الماضيين، ما يرسم ملامح التفاؤل على المواطنين بأن يكون فصل الصيف المقبل أقل حدة في طرح الأحمال وساعات الإظلام عن الصيف الماضي.

شركة الكهرباء تدعو أصحاب «البراريك» إلى ترشيد الاستهلاك

وفي وقت سابق أمس، دعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين أصحاب محال الخضراوات والفواكه (البراريك) إلى المساهمة مع الشركة في التقليل من استهلاك الكهرباء وعدم التعدي على الشبكة الكهربائية، وذلك بإطفاء الإنارة في أوقات النهار وتشغيل الحد الأدنى منها أثناء الفترة الليلية.

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