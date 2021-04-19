الدبيبة لضباط الشرطة الجدد: حمل السلاح للدفاع عن الوطن والمواطن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 11:01 صباحا
الدبيبة خلال حضوره حفل تخريج منتسبي المعهد العالي للتدريب بوزارة الداخلية، 18 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي المعهد العالي للتدريب بوزارة الداخلية، والبالغ عددهم 400 ضابط، مؤكدًا للخريجين أن «حملهم للسلاح للدفاع عن الوطن والمواطن».

كما حضر الحفل، الذي أقيم بكلية ضباط الشرطة في طرابلس، مساء الأحد، وزير الداخلية خالد مازن، وخلاله جرى تجسيد عدد من المهام الأمنية التي تدرب عليها الخريجون.

بدوره، هنأ الدبيبة، في كلمة ألقاها، الضباط الجدد بالتخرج، معتبرًا أن عملهم في حماية الناس «شرف عظيم»، داعيًّا لهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط، وأن حملهم للسلاح «للدفاع عن الوطن والمواطن».

وشدد على أن حكومته ستقدم كل الدعم لبناء قدرات أفراد الشرطة ليكونوا «حصنًا منيعًا لليبيا وشعبها».

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