«اليونيسف» تبحث آلية عمل المنظمة داخل ليبيا خلال لقاء وزيرة الدولة لشؤون المرأة

جانب من لقاء وزيرة الدولة لشؤون المرأة مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة. (الإنترنت)

التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال اليوم الأحد مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بليبيا عبدالقادر موسى بحضور مسؤولة مكتب المنظمة فرع بنغازي نزهة رفيق.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التطرق إلى آلية عمل المنظمة داخل ليبيا، وسبل تطوير التعاون بين الوزارة واليونسيف، بحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

كما بحث اللقاء إنشاء لجنة تقنية مكونة من مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة بليبيا لدعم عمل وزيرة الدولة لشؤون المرأة.