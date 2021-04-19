«اليونيسف» تبحث آلية عمل المنظمة داخل ليبيا خلال لقاء وزيرة الدولة لشؤون المرأة

التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال اليوم الأحد مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بليبيا عبدالقادر موسى بحضور مسؤولة مكتب المنظمة فرع بنغازي نزهة رفيق.
وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التطرق إلى آلية عمل المنظمة داخل ليبيا، وسبل تطوير التعاون بين الوزارة واليونسيف، بحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
كما بحث اللقاء إنشاء لجنة تقنية مكونة من مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة بليبيا لدعم عمل وزيرة الدولة لشؤون المرأة.