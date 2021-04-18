الطرمال تبحث إنشاء لجنة تقنية تضم الوكالات الأممية العاملة بليبيا لدعم وزارة شؤون المرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 08:41 مساء
لقاء وزيرة شؤون المرأة مع ممثل «يونيسف» في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، إنشاء لجنة تقنية تضم مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة بليبيا من أجل دعم عمل الوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء الطرمال، صباح اليوم الأحد، مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بليبيا، عبدالقادر موسى بحضور مسؤولة مكتب المنظمة فرع بنغازي نزهة رفيق.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء جرى خلاله التطرق إلى آلية عمل منظمة «يونيسف» داخل ليبيا، وسبل تطوير التعاون بين مكتب الوزيرة والمنظمة.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء بحث أيضا «إنشاء لجنة تقنية مكونة من مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة بليبيا لدعم عمل وزيرة الدولة لشؤون المرأة».

لقاء وزيرة شؤون المرأة مع ممثل «يونيسف» في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء وزيرة شؤون المرأة مع ممثل «يونيسف» في ليبيا. (حكومة الوحدة الوطنية)
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