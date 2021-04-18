شركة الكهرباء توجه نداء إلى أصحاب التوصيلات غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 04:13 مساء
من أعمال حملة الإزالة في خطوط الكهرباء في منطقة القره بوللي في نوفمبر الماضي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أصحاب التوصيلات غير الشرعية إلى سرعة التوجه إلى مكاتب وأقسام الجباية لتسوية أوضاع توصيلاتهم.

وحذرت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل مَن يخالف ذلك».

وفي وقت سابق، طالبت الشركة العامة للكهرباء المواطنين أصحاب محال الخضراوات والفواكه (البراريك) بالمساهمة مع الشركة في التقليل من استهلاك الكهرباء وعدم التعدي على الشبكة الكهربائية وذلك بإطفاء الإنارة في أوقات النهار وتشغيل الحد الأدنى منها أثناء الفترة الليلية.

كما دعت شركة الكهرباء إلى ضرورة مراجعة أقسام الجباية بالمناطق لتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة بشكل قانوني.

جاء ذلك في إعلان نشرته الشركة العامة للكهرباء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولليوم الثاني على التوالي، أكدت الشركة العامة للكهرباء عدم طرح أحمال في الجناح الجنوبي والغربي، والجناح الشرقي، حسب بيان أصدرته اليوم الأحد.

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