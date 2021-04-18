شركة الكهرباء تدعو أصحاب «البراريك» إلى ترشيد الاستهلاك

شركة الكهرباء تطالب أصحاب البراريك بترشيد الاستهلاك( أرشيفية: إنترنت)

لقاهرة ـ طرابلس ـ الوسط

دعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين أصحاب محال الخضراوات والفواكه (البراريك) إلى المساهمة مع الشركة في التقليل من استهلاك الكهرباء وعدم التعدي على الشبكة الكهربائية وذلك بإطفاء الإنارة في أوقات النهار وتشغيل الحد الأدنى منها أثناء الفترة الليلية.

كما دعت شركة الكهرباء هذه الفئة من المواطنين، إلى ضرورة مراجعة أقسام الجباية بالمناطق لتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة بشكل قانوني.

جاء ذلك في إعلان نشرته الشركة العامة للكهرباء، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

ولليوم الثاني على التوالي، أكدت الشركة العامة للكهرباء عدم طرح أحمال في الجناح الجنوبي والغربي، والجناح الشرقي، حسب بيان أصدرته اليوم الأحد.