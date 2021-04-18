المركزي: 5 مليارات دينار لدعم أرصدة المصارف وتوفير السيولة للمواطنين

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع عدد من مديري الإدارات بالمصرف, 18 أبريل 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

قررت إدارة المصرف المركزي تسييل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية، بقيمة 5 مليارات دينار لاستخدامها في دعم أرصدة المصارف، لإجراء عمليات المقاصة للأفراد وتوفير السيولة النقدية للمواطنين وتمويل عمليات النقد الأجنبي.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الأحد، مع عدد من مديرى الإدارات بالمصرف؛ لمناقشة ومتابعة عدة موضوعات، في إطار متابعة أوضاع المصارف التجارية.

ووفق بيان لمصرف ليبيا المركزي اليوم، بحث الاجتماع أوضاع السيولة لدى المصارف التجارية والمقاصة بين فروع المصارف.