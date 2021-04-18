«الأرصاد»: طقس بارد واحتمال سقوط أمطار متفرقة في مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 10:52 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد نسبيًّا مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة، اليوم الأحد، على غالب مناطق الشمال الغربي، وعلى مناطق الشمال الشرقى غدًا الإثنين.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس غائم جزئيًّا إلى كلي مع احتمال سقوط مطر خفيف اليوم على بعض المناطق الساحلية، وقد يشمل بعض مناطق الجبل الغربي.
-الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و24 درجة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر غدًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الجبلية.
- الرياح شمالية غربية نشطة السرعة خاصة فترة المساء.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و28 درجة، وتبقي اليوم مرتفعة على جالو والجغبوب؛ حيت تتراوح ما بين 40 و42 درجة، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على غالب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
- الطقس غائم جزئيًّا مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف على الحمادة.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 34 و37 درجة، ولا تتجاوز 26 درجة على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا غدًا على غالب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس صحو إلى غائم جزئيًّا.
- الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول غدًا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى مرتفعة حيث تتراوح ما بين 39 و44 درجة، وتسجل انخفاضًا غدًا على السرير وتازربو.

ويكون غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم في السابعة و37 دقيقة، وشروق الشمس غدًا في السادسة و33 دقيقة.

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