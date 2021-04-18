تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في طبرق وحالتي شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 10:24 صباحا
كادران طبيان في مستشفى المنصورة بشحات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة االاستشارية الطبية طبرق، تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا في البلدية وحالتي شفاء من المرض، أمس السبت.

وقالت اللجنة، إنها سحبت عددًا من العينات أمس أظهرت نتائجها تسجيل 5 حالات موجبة، وتسجيل 2 شفاء، بحسب بيان للجنة اليوم.

مركز طبرق الطبي يتسلم محطة أكسجين

والإثنين الماضي، أعلنت إدارة مركز طبرق الطبي، وصول محطة أكسجين ضمن برنامج صيانات وتطوير أقسام ومعدات المركز.

وتنتظر الإدارة تركيب المحطة وتوصيلها إلى قسم العزل بمركز طبرق الطبي، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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