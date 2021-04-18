وزير النفط: 7 مليارات دولار إيرادات محتجزة منذ رفع القوة القاهرة حتى 10 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 09:43 صباحا
جانب من أعمال صيانة بحقل السماح النفطي، 9 أبريل 2021. (شركة الواحة للنفط)

أكد وزير النفط والغاز محمد عون ان الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة في أكتوبر الماضي حتى 10 مارس الماضي بلغ حوالي 7 مليارات دولار.

واعتبر في حوار مع جريدة «القدس العربي»، نُشر السبت، أن «ريع النفط سيواصل حركته على المنوال السابق، وهو الانسياب طبيعيا من المصرف الليبي الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي»، بعد الانتهاء من الاتفاق على تسمية شاغلي المناصب السيادية من مجلسي النواب والدولة حسب اتفاقات الحوار السياسي.

ريع النفط سيواصل حركته إلى «المركزي» بعد تسمية المناصب السيادية
وأوضح عون أن الإيرادات النفطية تودع مؤقتا في حساب مؤسسة النفط بالمصرف الليبي الخارجي «الذي يخضع لإشراف لجنة ليبية ودولية مشتركة إلى حين استكمال مراحل الحوار السياسي وتشكيل باقي مؤسسات حكومة الوحدة».

وقال إن الحكومة «مازالت تعمل على توحيد مؤسسات الدولة الشيء الذي يضمن توزيع واستغلال عادل للثروة، وهذا السبب الذي توقفت لأجله الإيرادات النفطية عن التدفق».

وبخصوص إيرادات النفط، قال إنها تتأثر بشكل دوري ومستمر إيجابا وسلبيا بأسعار النفط في العالم، والتي بدورها تتأثر بحالة الاستهلاك العالمي للنفط والغار، مشيرًا إلى أن سوق النفط العالمي يمر بمرحلة تراجع نسبي بسبب ازدياد حدة جائحة فيروس كورونا المستجد في بعض مواقع الاستهلاك.

وتوقع أن يقل هذه التراجع في سوق النفط مع زيادة التطعيمات ضد الفيروس في العديد من دول العالم بما فيها ليبيا، «والتي تعمل بشكل تراكمي على إعادة الأنشطة الاقتصادية في العالم بأكمله، نظرا لأن سبب الركود هو الجائحة العالمية».

وزير النفط والغاز محمد عون. (الإنترنت)
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