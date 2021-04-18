فتح منظومة التسجيل لناخبي 37 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 02:09 صباحا
مواطن يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، السبت، فتح منظومة تسجيل الناخبين لـ37 بلدية.

وشملت البلديات «عين زارة، أبوسليم، جنزور، الخمس، مسلاتة، قصر بن غشير، السائح، اسبيعة، الأصابعة، صرمان، ظاهر الجبل، شحات، ترهونة، تازربو، بئر الأشهب، أم الرزم»، حسب ما نشرت اللجنة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- 19 % نسبة المشاركة في انتخابات بلدية طرابلس المركز

إضافة إلى «القبة، البريقة، توكرة، مرادة، درنة، هراوه، الأبرق، خليج السدرة، يفرن، سرت، الشقيقة، الزنتان، القيقب، جردس العبيد، الأبيار، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، ساحل الجبل، امساعد».

وبالنسبة لطريقة التسجيل فتتم عبر إرسال رسالة نصية إلى رقم «11711» تحتوي على الرقم الوطني، ورقم المركز الانتخابي».

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