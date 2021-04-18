الشروع في إعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 01:51 صباحا
من أعمال إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري، 17 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)

شرعت بلدية بنغازي، السبت، في أعمال إعادة بناء الواجهة الخارجية لميناء بنغازي البحري، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وشملت الأعمال، التي تنفذها شركة «الركيزة الجديدة» للمقاولات، «السور الخارجي والبوابة الرئيسية، ولصرف الصحي، وخط مياه الشرب، والإنارة وكاميرات المُراقبة الخارجية»، حسب ما نشرت البلدية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- التعاقد على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري

ونهاية مارس، أعلنت بلدية بنغازي التعاقد على أعمال إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري، على أن تشمل «إزالة السور الخارجي والبوابة الرئيسية، وإعادة بناء الواجهة الخارجية» للميناء.

من أعمال إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري، 17 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)
من أعمال إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري، 17 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)
من أعمال إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري، 17 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)
من أعمال إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري، 17 أبريل 2021. (بلدية بنغازي)
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