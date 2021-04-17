الكوني يبحث مع بوغدانوف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 10:35 مساء
بوغدانوف (يمين) وموسى الكوني. (الإنترنت)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تعزيز العلاقات الروسية – الليبية، خاصة على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكوني، أمس الجمعة، وركز على «بحث القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الليبية - الروسية»، حسب بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، السبت.

- الدبيبة من موسكو: نرغب في بناء جسور جديدة مع روسيا

ويأتي الاتصال متزامنًا مع الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة منذ اليومين الماضيين، التي التقى خلالها رئيس الحكومة الروسية، ووزير الدفاع، وشدد خلالها على الرغبة في «بناء جسور جديدة» بين البلدين، متوقعًا «فتح صفحة جديدة» مع موسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناس اليوم (الحلقة 4)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 4)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 4)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 4)
فيديو
الغربال (الحلقة 4)
فيديو
وفيات «كورونا» في العالم تقترب من 3 ملايين.. وسباق التلقيح يتواصل
دولى
ملكة بريطانيا تودع رفيقها لأكثر من 70 عاما
دولى
النهر الصناعي يعلن اجتياز حاجز مليون متر مكعب/يومي
ليبيا
صلاة حاشدة في المسجد الأقصى في أول جمعة من رمضان منذ انتشار كوفيد
دولى
رغم الجائحة.. الليبيون يصومون رمضان في أمان الله
ليبيا
جريدة «الوسط»: حضور دولي للحكومة وتساؤل حول مصير «الأولويات»
ليبيا
«الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلونا نحلموا (الحلقة 4)