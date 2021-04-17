وزير الاقتصاد يبحث سبل تفعيل غرفة الصناعة والزراعة الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 06:27 مساء
اجتماع وزير الاقتصاد محمد الحويج، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الجفارة، 17 أبريل 2021. (وزارة الاقتصاد)

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم، سُبل تفعيل الغرفة وتذليل الصعوبات والعراقيل التي توجهها في أداء عملها.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعه اليوم بمقر الوزارة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الجفارة، حضره رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الغرف، ومسؤول ملف غرف التجارة والصناعة بالوزارة.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على المشاكل والصعوبات التي تواجه الغرفة في تنفيذ مهامها، كما ناقش عدد من المقترحات والأفكار التي تساهم في حلحلتها، ودعم مجلس الإدارة في تفعيل الغرفة والاضطلاع بمهامها.

وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة تعمل على تطوير اللوائح التنظيمية لغرف التجارة والصناعة، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والدولي، حتى تساهم في تفعيل المناطق الصناعية والزراعية بالدولة وجلب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما شدد الوزير على ضرورة البدء في تفعيل الغرفة ووضع خطة عمل وفق رؤية واضحة، تساهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة الواقعة ضمن نطاق عملها وزيادة عدد الصناعات، ورفع جودة المنتج المحلي والمشاركة في المعارض والمحافل الداخلية والخارجية بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات بهدف تسويق المنتج المحلي خارجياً.

وأشار أن المنطقة الجغرفية الواقعة ضمن نطاق عمل الغرفة، تعد منطقة اقتصادية قادرة على دعم وتطوير الصناعة المحلية وتحقيق التنوع الاقتصادي بالمنطقة.

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