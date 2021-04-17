«الأرصاد» يحذر من الرياح على سواحل رأس لانوف والجبل الأخضر وبنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية ظهر اليوم السبت على ساحل رأس لانوف، وجنوبية إلى جنوبية غربية على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. كما حذر من رياح شمالية إلى شمالية شرقية ظهر غد الأحد على ساحل بنغازي، تتراوح سرعتها ما بين 25 و35 عقدة.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غدا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- الرياح شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.25 و1.75 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة، والرؤية جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد على ساحل الجبل الأخضر.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية نهار اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، وتبلغ سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة، وتتراوح ما بين 25 و30 عقدة اليوم على رأس لانوف والساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي وظهر الغد على ساحل بنغازي.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة.