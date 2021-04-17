المنفي يستقبل وزير الخارجية اليوناني في مقر السفارة الليبية بأثينا

جانب من لقاء المنفي مع وزير الخارجية اليوناني. (المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم السبت، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بمقر السفارة الليبية بأثينا بناء على طلب الأخير.



وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي إن الوزير اليوناني أكد دعم بلاده «التام لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك». وأشار إلى أن اليونان ستقوم بتنظيم وليمة إفطار لوزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.



بدوره، أثنى المنفي على «دعم اليونان للعملية السياسية في ليبيا»، مشددا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، ومشيدًا بنجاعة المباحثات التي أجراها خلال الأيام السابقة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتطرق لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع رئيس الوزراء اليوناني الذي عقد الأربعاء الماضي إلى إمكانية إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطق البلدين البحرية في البحر المتوسط.

وتسعى أثينا إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، «التي توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق السابقة اتفاق الحدود البحرية في العام 2019 مع تركيا، التي تتنازع مع اليونان على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط».

جانب من لقاء المنفي مع وزير الخارجية اليوناني. (المجلس الرئاسي)