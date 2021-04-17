إيرادات مؤسسة النفط في مارس: 1.9 مليار دولار للخام و 104 ملايين من الغاز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 12:30 مساء
خلال اختبار بئر تطويرية (E04) بحقل «إيراون» النفطي، 19 مارس 2021. (مؤسسة النفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إيراداتها من الغاز والمكثفات بلغت 104.3 ملايين دولار خلال شهر مارس الماضي، مشيرة إلى تسيير مبلغ 60.8 مليون دولار من إيرادات الغاز لتسوية شحنات المحروقات الموردة للسوق المحلية، ومعالجة العجز في التكرير المحلي.

وأوضحت بيانات صدرت عن المؤسسة أول من أمس، أن إيراداتها خلال مارس من المنتجات النفطية بلغت نحو 30.99 مليون دولار، في حين حصلت على عائد من البتروكيماويات بحوالي 5.8 مليون يورو، بالإضافة إلى 970 ألف دولار.

ووصل إيراد المؤسسة من النفط الخام إلى نحو مليار و915 مليون دولار، ليصبح إجمالي الإيرادات خلال الشهر نفسه مليارين و 52 مليون دولار.

وأكدت المؤسسة تحويل ملياري دولار من إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز في شهر مارس إلى الحساب السيادي منها مليار و489 مليونا و473 ألفا و86 دولارا من إيرادات شهر مارس، بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وأرجعت الزيادة في إيرادات مارس عن فبراير إلى أن الأخير يعكس إيرادات 28 يوماً فقط هي عدد أيام الشهر، بينما تم تحصيل قيمة الشحنات المصدرة خلال مارس عن مدة 30 يومًا.

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