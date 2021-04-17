«الأرصاد»: الحرارة مرتفعة في غالب المناطق الشرقية ومنخفضة في الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 11:11 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على غالب المناطق الشرقية اليوم السبت، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة؛ فيما تنخفض الحرارة على مناطق الشمال الغربي وتكون مرتفعة نسبيا على جنوب ليبيا خصوصا الجنوب الشرقي.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس غائم جزئيا إلى كليا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة، وتصل إلى 30 درجة على أبو نجيم وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة:
- الطقس قليل الغيوم إلى غائم.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة في صباح اليوم، وتتحول تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية معتدلة في غالب الأوقات.
- درجات الحرارة مرتفعة نسبيا اليوم، حيث تتراوح ما بين 32 و37 درجة، وتصل في طبرق إلى 40 درجة، وتكون أكثر ارتفاعا على جالو والجغبوب فتتراوح ما بين 41 و45 وتسجل انخفاضا على معظم المناطق من بعد ظهر هذا اليوم.

الجفرة - سبها- غـات - غدامس- الحمادة:
- الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا تتكاثر السحب على الحمادة والجفرة.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 37 و41 ولا تتجاوز 32 درجة على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من الغد.

الكفرة- السرير - تازربو:
- الطقس صافٍ إلى قليل الغيوم بينما يكون غائما جزئيا غدا.
- الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى مرتفعة حيث تتراوح ما بين 40 و45 درجة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم السبت، 17 أبريل 2021. (المركز الوطني للأرصاد)
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