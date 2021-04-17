الخارجية اليونانية: المنفي يلتقي الوزير ديندياس لمناقشة العلاقات الثنائية

المنفي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مباحثات في العاصمة اليونانية أثيناـ 14 أبريل 2021. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن الوزير نيكوس ديندياس سيلتقي اليوم السبت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمناقشة العلاقات الثنائية بين اليونان وليبيا.



وتدور المحادثات بين الجانبين على «تعزيز التعاون اليوناني الليبي والتطورات الإقليمية وآفاق الاستقرار في ليبيا»، حسبما ذكرت الوزارة.



والأربعاء الماضي التقى المنفي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وبعد اللقاء قال الأخير إن طرابلس وأثينا اتفقتا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطق البلدين البحرية في البحر المتوسط.



وأضاف أن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، «التي توترت بسبب توقيع حكومة طرابلس اتفاق الحدود البحرية العام 2019 مع تركيا، التي تتنازع مع اليونان على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط».