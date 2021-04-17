إدخال محطة تحويل أوباري على شبكة الكهرباء

موظف في محطة تحويل أوباري بعد الانتهاء من إدخالها على الشبكة العامة للكهرباء. (شركة الكهرباء)

أكدت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من شحن محطة تحويل أوبارى «جهد 220 كيلو فولت» وإدخالها على الشبكة العامة، لتكون بذلك إضافة للشبكة في المنطقة الجنوبية.



وأوضحت أن الانتهاء من عملية الشحن جرى أمس الجمعة، مشيرة إلى أنها «تأتي ضمن خطط الشركة العامة للكهرباء للاستفادة من كامل الطاقة المنتجة من محطة أوباري، حيث سيتم ربط كل وحدات محطة أوباري الأربع على الشبكة والاستفادة من كامل الطاقة المنتجة بقدرة إجمالية تصل إلى 640 ميغاوات».



وأضافت أن «محطة التحويل الجديدة إضافة ممتازة للشركة العامة للكهرباء وللمنطقة الجنوبية بالكامل وخطوة متقدمة لاستكمال محطة أوباري بكامل مرافقها».



ووجهت الشركة الشكر إلى كل من أسهم في استكمال هذا المشروع خصوصا الإدارة العامة لمشروعات النقل والإدارة العامة للنقل ودائرة مشروعات النقل الجنوبية وإدارة المشروع والموقع، وشركتي «GE وإلكتروثروث».

موظفون في محطة تحويل أوباري بعد الانتهاء من إدخالها على الشبكة العامة للكهرباء. (شركة الكهرباء)