إطلاق نار بين مسلحين بسبب ملاحقة مطلوب من الأمن القضائي

شلل مروري بسبب إطلاق نار في طريق جامعة طرابلس, 16 أبريل 2021. (الصحفي محمد علي)

ذكرت مصادر متطابقة في العاصمة طرابلس، أن تبادل إطلاق نار شهدته الطريق الرابطة بين جامعة طرابلس وما يعرف بجزيرة المدار بمنطقة سيدي المصري بين مسلحين تابعين لجهاز الأمن القضائي، وآخرين تابعين ما يسمى جهاز دعم الاستقرار.

وأكدت المصادر أن عشرات المسلحين من الطرفين انتشروا فيالمنطقة المذكورة مشيرة إلى أن أسباب الواقعة تتعلق بمحاولة القبض على أحد حراسات «غنيوة» الذي يتبعه جهاز دعم الاستقرار، المطلوب من قبل مكتب النائب العام على خلفية، عدة قضايا بينها القتل والسطو.

وروت المصادر أن مجموعة سيارات مسلحة تتبع «جهاز دعم الاستقرار»، قامت بالرماية على مقر إدارة عمليات الأمن القضائي، بالطريق المؤدي إلى جامعة طرابلس، ما استدعى عناصر الأمن القضائي للرد على الرماية وإصابة المجموعة داخل السيارة ومطاردتها إلي جزيرة المدار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالسلاح الخفيف.

وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها طرابلس واقعة من هذا النوع، خلال أقل من أسبوعين.