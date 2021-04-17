إطلاق نار بين مسلحين بسبب ملاحقة مطلوب من الأمن القضائي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 01:17 صباحا
شلل مروري بسبب إطلاق نار في طريق جامعة طرابلس, 16 أبريل 2021. (الصحفي محمد علي)

ذكرت مصادر متطابقة في العاصمة طرابلس، أن تبادل إطلاق نار شهدته الطريق الرابطة بين جامعة طرابلس وما يعرف بجزيرة المدار بمنطقة سيدي المصري بين مسلحين تابعين لجهاز الأمن القضائي، وآخرين تابعين ما يسمى جهاز دعم الاستقرار.

وأكدت المصادر أن عشرات المسلحين من الطرفين انتشروا فيالمنطقة المذكورة مشيرة إلى أن أسباب الواقعة تتعلق بمحاولة القبض على أحد حراسات «غنيوة» الذي يتبعه جهاز دعم الاستقرار، المطلوب من قبل مكتب النائب العام على خلفية، عدة قضايا بينها القتل والسطو.

  وروت المصادر أن مجموعة سيارات مسلحة تتبع «جهاز دعم الاستقرار»، قامت بالرماية على مقر إدارة عمليات الأمن القضائي، بالطريق المؤدي إلى جامعة طرابلس، ما استدعى عناصر الأمن القضائي للرد على الرماية وإصابة المجموعة داخل السيارة ومطاردتها إلي جزيرة المدار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالسلاح الخفيف.

وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها طرابلس واقعة من هذا النوع، خلال أقل من أسبوعين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النهر الصناعي يعلن اجتياز حاجز مليون متر مكعب/يومي
ليبيا
ناس اليوم (الحلقة 3)
فيديو
أنا الطبيب (الحلقة 3)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 3)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 3)
فيديو
رغم الجائحة.. الليبيون يصومون رمضان في أمان الله
ليبيا
الحكومة الباكستانية تأمر بحجب موقت لوسائل التواصل الاجتماعي
دولى
الغربال (الحلقة 3)
فيديو
بايدن لبوتين: «حان وقت خفض التصعيد»
دولى
محمد عودة يصل بنغازي لاستكمال مهمته مع النصر
رياضة محلية
«أفريكا انتلجنس»: فرنسا رصدت تحركات المتمردين التشاديين مطلع أبريل في الجنوب ...
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (8 - 15 أبريل 2021)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطفال أبطال (الحلقة 3)